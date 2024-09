Ministro Pedro Duarte diz em visita a O MIRANTE que está a olhar com coragem para a comunicação social

Pedro Duarte disse depois de se reunir com a administração do jornal que está a ser preparado um pacote de apoios para fortalecer uma área fundamental para garantir a democracia e liberdade. O governante sublinhou que o futuro da informação é mais risonho para quem estiver ligado aos territórios e que sem jornalistas não há informação credível.

O ministro dos assuntos parlamentares disse numa visita à redacção de O MIRANTE que o Governo está motivado para olhar com coragem para o sector da Comunicação Social. A presença do Pedro Duarte no jornal, na segunda-feira, 2 de Setembro, ocorreu numa altura em que se está a preparar um pacote de apoios ao sector, que o governante disse estar em crise, vincando que é preciso fortalecê-lo para continuar a ser uma garantia de democracia e liberdade. A visita também assume importância pelo facto de já estar em vigor, desde o dia 8 de Agosto, a reposição da obrigatoriedade de as entidades publicarem na imprensa as operações financiadas por fundos comunitários, que o Governo do socialista de António Costa tinha feito desaparecer da legislação depois de anos sem a cumprir.

Pedro Duarte, que quis conhecer a realidade do jornal, que considerou um exemplo para o país numa altura de crise do sector, realçou que quem faz informação mais localizada, mais ligada ao território, como faz O MIRANTE, terá um futuro mais risonho em relação a quem faz notícias mais globalizadas. O ministro considera que uma imprensa forte é o garante da democracia, independentemente dos erros ou de não se gostar de determinadas críticas, e mostrou preocupação com o facto de já haver concelhos onde não chegam os jornais. Tendo elogiado o trabalho de O MIRANTE, que classificou como um caso de estudo e com uma história interessante. “Nos tempos que atravessamos é ainda mais importante e exemplar o caso de O MIRANTE, que é de inspiração para o país”, realçou o governante.

O ministro que tutela a pasta da Comunicação Social disse que a visita à redacção é uma forma de conhecer a realidade para tentar executar melhores políticas, destacando que a realidade de O MIRANTE é diferente da do país. Realçando que uma democracia não é forte se não tiver uma Comunicação Social pujante e independente, salientou que não se pode pôr em causa o escrutínio feito pela Comunicação Social porque não se gosta de uma peça jornalística.

Na sequência de uma reunião com o director-geral de O MIRANTE, Joaquim António Emídio, o ministro sublinhou que é muito importante existirem órgãos de Comunicação Social, porque sem eles não há jornalismo, mas realçou que os jornalistas são também muito importantes porque sem eles não há jornalismo. E comparando com as redes sociais ou a inteligência artificial, sublinhou que os jornalistas são o garante de uma informação credível. “É fácil dentro de pouco tempo ter a inteligência artificial a fazer notícias ou fotografias, mas o que vai fazer a diferença é o jornalista, o lado humano da informação”, realçou. Para Pedro Duarte é inspiradora a forma de trabalhar de O MIRANTE numa interacção com as comunidades.

O ministro diz que o plano que está a ser preparado visa atenuar o efeito da crise, para garantir que os órgãos de Comunicação Social continuem a existir. Antes, já o director-geral do jornal tinha afirmado que O MIRANTE é único no país que só tem paralelo em Espanha ou França que têm jornais da mesma dimensão, salientando que em Portugal não há outro O MIRANTE. Joaquim António Emídio sublinhou também que o jornal não pertence a uma grande empresa e que isso garante a independência.

Governo repõe obrigação de publicitar nos jornais os projectos com fundos comunitários

O actual Governo repôs a obrigatoriedade de as entidades beneficiárias de fundos comunitários publicarem a informação relativa aos projectos e obras financiadas nos jornais. Uma medida que o anterior Governo socialista revogou em 2023 depois de nunca ter feito cumprir a legislação, o que lesou a imprensa em dezenas de milhões de euros que contribuíam para o seu fortalecimento. António Costa tinha alterado a legislação depois de O MIRANTE ter feito uma queixa à Provedoria de Justiça, tendo sido o único jornal a lutar pelo cumprimento da medida sem apoio das associações representativas do sector.

A visita de Pedro Duarte assume por isso uma importância ainda maior, uma vez que o decreto-lei que volta a impor a publicitação dos fundos comunitários recebidos num dos dois jornais locais ou regionais de maior circulação onde a operação é executada, bem como num jornal de âmbito nacional, entrou em vigor a 8 de Agosto, 90 dias após ter sido publicada. O decreto diz ainda que compete às autoridades de gestão garantir o cumprimento das regras nos três meses seguintes à data da assinatura do termo de aceitação ou da outorga do contrato de concessão do apoio.

O actual Governo reconhece assim que esta medida é importante como apoio ao sector, fortalecendo os jornais. Recorde-se que na vigência do Quadro Comunitário de Apoio Portugal 2020 as entidades beneficiárias de fundos europeus não cumpriram a obrigação de publicar os anúncios sobre os montantes recebidos, nem ninguém os obrigou a cumprirem, violando o nº 80 do Decreto-Lei nº 137/2014, de 12 de Setembro, que a isso obrigava. Em Abril de 2023, numa altura em que se preparava o lançamento dos primeiros concursos do novo quadro Portugal 2030, o Governo de António Costa acabou com essa obrigatoriedade.