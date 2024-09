Tarde de folclore ribatejano nas Fontainhas

O Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Grainho e Fontainhas vai organizar no dia 29 de Setembro, pelas 16h00, uma tarde de folclore ribatejano

O Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Grainho e Fontainhas vai organizar no dia 29 de Setembro, pelas 16h00, uma tarde de folclore ribatejano que vai decorrer no seu Centro Cultural, nas Fontainhas, periferia de Santarém. Para além do agrupamento anfitrião vão actuar também o Rancho Folclórico "Os Camponeses de Malpique (Constância) e o Agrupamento de Danças e Cantares da Póvoa da Isenta (Santarém).