Alenquer assina contrato de compra de terreno para construir estrada na Passinha

O município de Alenquer vai assinar no dia 6 de Setembro o contrato-promessa de compra e venda do terreno na Quinta da Telhada, na Passinha, para construir em 2025 uma via rodoviária de acesso à empresa de logística Santos e Vale. Esta nova estrada é a solução para acabar com a passagem de camiões na Passinha e Casais Novos, uma situação que tem motivado protestos da população por causa do ruído e insegurança.

O terreno vai passar para a posse da câmara pelo valor de aquisição de 290.059,044€. O vice-presidente do município, Tiago Pedro antecipou três fases de construção diferentes, sendo que a primeira dirá respeito à via de cintura industrial, que ligará a Estrada da Quinta dos Cónegos à Rua do Sol Nascente. “Tivemos um congelamento do Plano Director Municipal (PDM) que foi muito longo e estamos a criar condições de restrição à circulação de pesados em zonas de convivência entre espaço residencial e a sua confluência para espaço industrial. A ideia é separar as vias existentes, fazendo uma segregação entre o que são vias em espaço residencial e vias que sirvam a actividade económica. Há zonas em que isso tem de continuar a acontecer, mas o volume de tráfego será significativamente inferior”, explicou.