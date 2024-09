Ambientalistas exigem fim de voos nocturnos sobre VFX

Associação ambientalista Zero alerta para o incumprimento dos limites de voos nocturnos no aeroporto de Lisboa que estão a prejudicar o descanso dos moradores.

Nas duas últimas semanas o aeroporto de Lisboa teve 115 voos nocturnos acima do limite permitido por lei, prejudicando o descanso dos moradores do concelho vizinho de Vila Franca de Xira e, por isso, a associação ambientalista Zero veio exigir o fim de todos os voos entre a meia noite e as cinco da manhã já a partir do próximo Verão.

Isto, recorde-se, numa altura em que o novo sistema de navegação imposto pela NAV, empresa que gere o tráfego aéreo na Portela, tem levado a um acréscimo dos voos a sobrevoar o concelho ribatejano o que tem gerado fortes críticas dos autarcas e da comunidade. O protesto levou mesmo à criação de uma petição online contra o sistema, que já foi assinado por mais de 1.800 pessoas.