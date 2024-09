ASASC está a recolher material escolar para ajudar alunos carenciados

partilhe no Facebook

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) está a promover a campanha “Mochila de Esperança” que visa obter material escolar junto dos cidadãos e empresas para posteriormente doar a crianças e jovens de famílias carenciadas. As entregas de material devem ser feitas até 27 de Setembro na Junta de Freguesia de Samora Correia. Os artigos podem também ser entregues na sede da ASASC, na Rua Elias Garcia, nº 12, em Samora Correia, às quartas-feiras e sábados das 09h30 às 13h00. A ASASC solicita livros, cadernos de fichas, resmas de papel, lápis, canetas, tintas, estojos, mochilas e roupas e calçado para crianças e jovens. A associação sem fins lucrativos tem cerca de 900 associados e apoia dezenas de famílias com alimentos, roupas, calçado, móveis, electrodomésticos, medicamentos e ajudas técnicas para doentes em recuperação ou com invalidez permanente. A ASASC apela aos novos sócios, lembrando que para ser associado basta pagar uma jóia inicial mínima de dois euros, não existindo quotas mensais ou anuais.