Ceifeiras de Porto de Muge dão vida às tradições locais

No Rancho Folclórico Ceifeiras de Porto de Muge, freguesia de Valada, concelho do Cartaxo, dança-se de saia vermelha e até há uma padeira, traje que foi introduzido com alguma resistência da população mais velha, mas cujo objectivo é representar a cultura da freguesia, que tinha barbeiros, sapateiros, ferradores e tanoeiro. O rancho nunca ponderou pertencer à Federação do Folclore Português, porque defende que há um padrão e seria perder a sua identidade.