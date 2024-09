CultFest em Azambuja quer ultrapassar 6 mil visitantes

Junta de Freguesia de Azambuja já está a preparar a terceira edição do CultFest, que decorre de 20 a 22 de Setembro na vila. O certame é todo feito com prata da casa, sem recurso a contratação externa.

A Junta de Freguesia de Azambuja continua a apostar forte no Cult-Fest, festival que vai decorre de 20 a 22 de Setembro na vila de Azambuja. Nesta terceira edição a junta conseguiu melhorar as condições para os artesãos, que vão estar em tenda própria. São esperadas mais de 40 bancas de artesanato de todo o país. A conhecida fotógrafa Rita Carmo vai ter uma exposição durante o festival e dentro da Praça de Toiros vai ser criada uma Funzone com divertimentos para miúdos e graúdos. A O MIRANTE, o presidente da Junta de Azambuja, André Salema, avança ainda que vão ter mais diversidade nas bancas de comida e bebida, para além dos 15 concertos previstos para os três dias de festival.

“Houve uma mudança de paradigma naquilo que eram as festas da freguesia para a concretização deste festival. O que era a cultura tradicional passou para o mês da cultura tauromáquica, que ocorre em Abril, promovido pela Câmara de Azambuja. Decidimos dar a experimentar um festival cultural diferente que tivesse várias expressões artísticas culturais e musicais”, explica o autarca.