Ecolezíria criticada por mau trabalho em Coruche

Vereadores do PSD e da CDU querem que município dê um murro na mesa para resolver os problemas de recolha de lixo em Coruche. Vice-presidente da câmara subscreve preocupações da oposição em relação ao serviço da Ecolezíria.

A recolha e limpeza dos contentores de lixo em Coruche continua a motivar críticas de vários autarcas, após os resíduos se terem acumulado durante e após as festas da vila. O vereador Osvaldo Mendes (PSD) lamentou que, dois dias após o final das festas, “ainda existissem contentores cheios, com lixo à sua volta, em vários locais da vila, especialmente nas zonas onde estiveram as tertúlias”, apontando a falta de reforço dos contentores e das intervenções de limpeza por parte da Ecolezíria.