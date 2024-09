Inscrições para a Escola de Natação na Golegã

As inscrições e pedidos de informações devem ser feitas através da câmara municipal

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Começou a época desportiva 2024/2025 na Escola Municipal de Natação da Golegã com as modalidades de natação para adultos, adaptação ao meio aquático, natação aperfeiçoamento, terapia em meio aquático, natação para bebés, natação aprendizagem e hidroginástica. As inscrições e pedidos de informações devem ser feitas através da câmara municipal.