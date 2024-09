Estremoz juntou-se aos municípios de Santarém, Castelo de Vide e Vendas Novas no protocolo de parceria que define as modalidades e determina as responsabilidades de cada um na criação da Rede Urbana da Liberdade e da Cidadania.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Rede Urbana da Liberdade e da Cidadania com mais um parceiro

Estremoz juntou-se aos municípios de Santarém, Castelo de Vide e Vendas Novas no protocolo de parceria que define as modalidades e determina as responsabilidades de cada um na criação da Rede Urbana da Liberdade e da Cidadania. O projecto é liderado pelo Município de Santarém e tem como objectivo a promoção e divulgação de referências ligadas aos valores da liberdade e cidadania.

O protocolo visa a preservação da memória e de símbolos da conquista e do exercício da liberdade e da cidadania com recurso a ferramentas digitais e disponibilizando conteúdos científicos para acesso comum e aberto na Internet. Prevê ainda a instalação de mobiliário e arte urbana; a criação de uma Cátedra/Centros de Estudos Especializados da Democracia para aprofundar e criar conhecimento sobre novas temáticas em torno da construção europeia, dos movimentos migratórios, dos regimes populistas, dos direitos e liberdades, e proporcionar conteúdos de apoio às escolas para formação de jovens. O projecto será candidatado a cofinanciamento europeu através do Programa Alentejo 2030.