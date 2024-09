Tomar recebeu grupo de jovens espanhóis em intercâmbio sobre saúde mental

Tomar recebeu um grupo de jovens de Espanha, num intercâmbio através da associação Gerar Oportunidades. O grupo de jovens foi recebido no dia 29 de Agosto no salão nobre dos Paços do Concelho, pelo presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, pela vereadora responsável pelo pelouro da juventude, Rita Freitas, e pela presidente da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, Rute Galvão. O intercâmbio envolveu a associação tomarense Gerar Oportunidades e as associações espanholas Sambrona e CALA, resultando de um grupo de trabalho sobre saúde mental nos jovens. A sessão, que decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho em Tomar, serviu para debater problemas e respostas já existentes sobre a temática da saúde mental no território de Tomar.