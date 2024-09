Uma associação que faz a diferença em Entrevinhas

A Associação de Entrevinhas, no Sardoal, ajuda a dar vida à aldeia, que tem 50 habitantes. A colectividade preserva as suas tradições, organizando diversas actividades durante o ano.

O presidente da associação defende que o associativismo deve servir a comunidade e dinamizar as aldeias mais pequenas e envelhecidas

A Associação de Melhoramentos e Amigos de Entrevinhas tem feito um trabalho assinalável ao serviço da comunidade da pequena aldeia do concelho de Sardoal. O principal objectivo da associação, segundo explica o presidente, Hélder Carboila, é dinamizar a aldeia, proporcionando actividades todos os meses e momentos de convívio aos residentes, estando sempre ao serviço da população local. “O mais importante é falar-se da associação e da aldeia como tem acontecido. As pessoas andam felizes, queremos dinamizar a aldeia e levar o seu nome além do concelho, olhando sempre para o bem-estar da comunidade” explica.