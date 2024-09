Uma mulher no comando dos Bombeiros de Azambuja

Ser bombeira não estava nos seus planos mas agora já não se imagina a fazer outra coisa. A comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja nasceu no Brasil, em Curitiba, no estado do Paraná, há 36 anos. Thays Freixo chegou a Portugal em 2006, aos 17 anos, quando os pais. que viviam desde o ano 2000 em Vila Franca de Xira, a foram buscar. Viveu e trabalhou em Vila Franca de Xira e em 2008 casou-se e comprou casa em Castanheira do Ribatejo.

Quis fazer um curso de primeiros socorros e desafiada por uma pessoa amiga fez também a formação inicial para bombeiro. Primeiro rejeitou a ideia, mas depois, com o marido, fez as duas formações durante um ano em Azambuja. Apaixonou-se pelo mundo dos bombeiros e desde 2015 que é profissional da corporação azambujense.