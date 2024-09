Adjudicadas obras de 16 milhões de euros em Vila Franca de Xira

Foi aprovada pelo executivo municipal de Vila Franca de Xira a adjudicação de três grandes obras no concelho há muitos anos reclamadas pela comunidade. A mais importante, como O MIRANTE tem noticiado, é a requalificação da Escola Básica e Secundária de Vialonga, que terá um custo base de 13 milhões de euros e que contempla um investimento que será realizado em 2025 e 2026.

Foi também aprovada a adjudicação da construção da nova Loja do Cidadão em Alverca do Ribatejo, no complexo comercial da Auchan, por um valor de 1 milhão e 277 mil euros tendo como prazo de conclusão o mês de Julho de 2025, data apontada para a entrada em funcionamento do espaço. A CDU manteve o seu voto contra a proposta, não por discordar da criação da Loja do Cidadão mas sim por não aceitar o espaço escolhido, que classificou de parceria público-privada que, no entender dos comunistas, apenas serve os interesses do promotor imobiliário privado dono do local. A nova Loja do Cidadão vai contar com serviços da Autoridade Tributária, Instituto dos Registos e do Notariado, Instituto de Segurança Social, Câmara de Vila Franca de Xira, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira e Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo.

O executivo camarário aprovou também a adjudicação do Parque de Estacionamento para o Interface da Estação Ferroviária da Póvoa de Santa Iria, que representa um investimento de 2 milhões e 267 mil euros e que será realizado até 2026. O projecto, como O MIRANTE já tinha dado nota, visa a reabilitação e remodelação do espaço público junto à estação com a execução de rampas e escadas, pavimentos, rede de drenagem, infraestruturas de iluminação pública e de telecomunicações, zonas verdes, mobiliário urbano e sinalização vertical e horizontal, bem como um parque de estacionamento com marcação prevista de 653 lugares.