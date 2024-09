Cinco reclusos em fuga da prisão de Vale de Judeus

Cinco reclusos fugiram da prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre, às 10h00 deste sábado.

Numa nota enviada à imprensa a Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais DGRSP refere que da avaliação preliminar, através de consulta ao CCTV, é possível ver que a evasão se deu com ajuda externa através do lançamento de uma escada que permitiu aos reclusos escalarem o muro e acederem ao exterior. “Conforme ao protocolado foram feitas imediatamente as comunicações devidas aos órgãos de polícia criminal com vista à recaptura dos evadidos e internamente foi aberto processo de inquérito a cargo do Serviço de Auditoria e Inspecção, coordenado por Magistrado do Ministério Público”, refere a nota.

Um dos reclusos evadido tem 61 anos, e foi condenado a 25 anos pelos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa, furto, roubo e rapto. Outro recluso tem 59 anos e foi condenado a 18 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de associação criminosa, furto, roubo, falsas declarações e branqueamento de capitais. Outro tem 39 anos e foi condenado a 9 anos, pelos crimes de sequestro e roubo; outro de 40 anos foi condenado a 7 anos, pelos crimes de furto, violência depois da subtração e falsificação de documentos e outro evadido tem 33 anos e foi condenado a 25 anos, pelos crimes de tráfico de menor quantidade, associação criminosa, extorsão, branqueamento de capitais, injuria, furto qualificado, resistência e coacção sobre funcionário e condução sem habilitação legal.