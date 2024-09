Coruche tem novamente terreno à venda para construção de hotel

O município de Coruche quer vender um terreno, pelo preço mínimo de 188.227,80€, para a construção de um hotel na zona de Santo Antonino que dê resposta “ao défice de camas” que existe actualmente no concelho. Num comunicado, a autarquia refere que um dos problemas que afecta o município diz respeito ao défice de camas, cuja disponibilidade tem vindo a aumentar “mas de forma muito lenta e sem escala para a procura ao longo do ano”.

Recorde-se que, tal como O MIRANTE já tinha noticiado, a primeira hasta pública ficou deserta e município de Coruche viu-se obrigado a baixar o preço base. O valor inicial para a venda era de 584.227€, segundo avaliação feita por um perito, não tendo surgido interessados. Assim, face à “urgente necessidade de dotar o concelho de um projecto de empreendimento turístico”, o município “quer criar condições” para a instalação de uma nova unidade hoteleira, principalmente numa região caracterizada pela “forte aposta estratégica no sector do turismo”. O terreno em causa tem uma área de 9.682,90 m2 e está localizado no perímetro urbano da Vila de Coruche, junto à Ermida de Nossa Senhora do Castelo e da Calçadinha.

“É indispensável alienar este terreno para que o concelho possa aspirar a um desenvolvimento turístico estruturado, contínuo e sustentável”, afirma Francisco Oliveira, presidente da Câmara de Coruche. O autarca sublinha a “importância estratégica do empreendimento para impulsionar o turismo na região” e apela à participação dos investidores na oferta pública de venda.

No edital onde anuncia a venda do terreno, divulgado no site do município, a autarquia estipula algumas condições, entre as quais ter um mínimo de quatro estrelas e oferecer entre 100 a 190 camas. A unidade hoteleira tem também de cumprir uma série de requisitos, nomeadamente na construção “de espaços de lazer e bem-estar no exterior”; “espaços para actividades que sirva simultaneamente hóspedes e clientes externos (tais como SPA, ginásio, etc.); estacionamento; adequar a implantação do edifício à topografia do local; e ainda promover a mobilidade urbana através de percursos pedonais”.

Face à proximidade com o núcleo edificado da Ermida de Nossa Senhora do Castelo, o projecto deve ainda “respeitar a protecção do património edificado”, não devendo a construção ter uma altura superior a três pisos. A apresentação das propostas realiza-se através da submissão de um requerimento disponível nos serviços ‘online’ do município.