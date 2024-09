Oposição alerta para acumulação de lixo nas ruas de Tomar

O vereador do PSD na Câmara de Tomar, Tiago Carrão, mostrou a sua preocupação com a acumulação de lixo nas ruas da cidade. “Acho que era importante o senhor presidente e o Município de Tomar fazerem chegar à Resitejo algum desagrado com a recolha dos recicláveis nesta semana que passou. Por toda a cidade viam-se os ecopontos cheios, a transbordar fora, e as pessoas sem soluções, algumas delas menos correctamente a depositar ao lado dos ecopontos”, mencionou.

O autarca destacou, na reunião de 19 de Agosto, que é importante manter uma boa imagem da cidade devido ao elevado número de turistas que a visitam. “Há lixo pelo chão, em várias artérias do centro histórico, também no Mouchão, na zona desportiva junto ao pavilhão e ao estádio. É uma falta de limpeza que é importante reparar, porque não é a imagem que nós queremos passar”, acrescentou Tiago Carrão.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), explicou que este é um problema transversal a diversos municípios, que não afecta apenas Tomar. “Com isto não estou a encolher os ombros, temos tentado resolver estas questões, também alertar para questões de civismo, mas se repararem não haverá nenhum município deste país que não vá fazendo estes alertas”, sublinhou.

Hugo Cristóvão considerou que Tomar é “vitima do sucesso” devido ao elevado número de pessoas que visitam a cidade, o que provoca um acréscimo de lixo nas ruas, sendo que o município tem procurado soluções. “Efectivamente, não podemos andar a varrer a todas as horas, é também um desafio. Creio que temos conseguido melhorar bastante, mas haverá sempre dias piores”, concluiu.