Polícia de Torres Novas recupera carro e artigos furtados de residência

A PSP de Torres Novas recuperou diversos artigos furtados, no âmbito de uma investigação pelo crime de furto em residência, ocorrido no início do mês de Agosto nessa cidade. Foram recuperados um veículo automóvel, dois computadores portáteis, um disco rígido externo, uma máquina de filmar digital, um telemóvel, três relógios, um cartão de créditos, diversas bolas e mochilas e artigos em ouro e prata. A Polícia de Segurança Publica continua a realizar as diligências necessárias para identificar os autores do furto.