Trabalhadores de Arruda dos Vinhos recebem voto de louvor pelo trabalho nas festas

Os trabalhadores do município de Arruda dos Vinhos que estiveram directamente envolvidos na organização e manutenção das festas da vila em Honra de Nossa Senhora da Salvação, em Agosto, foram alvo de um voto de louvor público do executivo. A proposta foi apresentada pelo presidente do município, Carlos Alves, que quis destacar e reconhecer a disponibilidade, empenho e esforço dos trabalhadores da câmara na realização da festa, que é um momento que o autarca disse ser “muito difícil” para quem nele está envolvido e que muitas vezes implica poucas horas de sono.

“Não seria possível concretizar com sucesso a festa sem o empenho, trabalho, dedicação e responsabilidade para com o serviço público das equipas de trabalhadores do município, que garantiram a montagem e desmontagem de equipamentos, higienização e limpeza dos recintos e manutenção dos equipamentos”, lê-se no voto de louvor. O empenho dos trabalhadores, elogiou o autarca, permitiu que a festa decorresse em condições dignas e de segurança.

O voto de louvor foi deixado aos seguintes trabalhadores: da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida - Adélia Lourenço, Alfredo Dias, Ana Fonte, Aníbal Carvalho, Antónia Lourenço, António Matias, António Alves, Carlos Pinto, Cátia Curto, Dário Silva, Denise Alexandra, Domingos Braga, Eduardo Louro, Maria Vieira, Ernesto Luís, Fátima Forte, Francisco Crisóstomo, Francisco Gomes, Gaspar Ferreira, Gilberto Ferreira, Hélder Pires, Hirondina Pires, Hugo Ferreira, Hugo Fernandes, João António, João Rijo, João Soares, João Ribeiro, Jorge Santos, Jorge Ferreira, José Sequeira, José Pinto, Júlio Jesus, Luca Mazzoni, Luciano Silva, Luís Francisco, Marco Alexandre, Marco Mateus, Marco Damião, Marco Narciso, Marco Ferreira, Maria Adelaide, Maria Alves, Maria Rodrigues, Mário Ferreira, Nelson Flávio, Olívio Costa, Paulo Ferrão, Paulo Silva, Paulo Francisco, Paulo Carvalho, Paulo Costa, Pedro Amadeu, Pedro Braga, Sérgio Braga e Sérgio Pereira.

Do Serviço Municipal de Protecção Civil foram reconhecidos Acácio Raimundo, Inês Lopes e Maria Ricardo. Do sector cultural e turismo foram agraciados Mafalda Pedro e Luís Esteves. Por fim, o município também entregou o voto de louvor aos beneficiários do contrato de emprego e inserção António Félix, Doris Mestre, Irene Ferreira e Samuel Rodrigues. A Festa de Nossa Senhora da Salvação decorreu de 6 a 18 de Agosto com um vasto programa, cultural, musical e religioso.