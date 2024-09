Uma barba bem-feita ajuda à auto-estima

A propósito do Dia Mundial da Barba, que se assinala este sábado, 7 de Setembro, O MIRANTE conversou com os barbeiros João Lopes e Manuel Oliveira, que atendem os clientes no centro da cidade de Santarém.

Ambos destacam a tradição e os desafios da profissão. João Lopes e Manuel Oliveira, barbeiros do emblemático espaço fundado em 1972 por José Manuel e José Vieira, falam sobre a importância dos cuidados com a barba, a influência das figuras públicas na popularização do estilo e o impacto das novas barbearias abertas por imigrantes.

João Lopes e Manuel Oliveira foram aprendizes na barbearia, tendo ambos formado sociedade em 1998. Realçam que a barba deve ser mantida com higiene e hidratação, e que uma barba bem-feita contribui para a auto-estima. Reconhecendo as mudanças no sector, os sócios mantêm os métodos clássicos de corte à tesoura e navalha.

Com uma clientela fiel que atravessa gerações, a Barbearia Janota mantém-se como um espaço de tradição.



