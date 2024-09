Cartaxo dá as boas-vindas à comunidade escolar

A comunidade escolar do concelho do Cartaxo vai reunir a 10 de Setembro no Centro Cultural do Cartaxo.

O auditório do Centro Cultural do Cartaxo recebe a comunidade educativa a 10 de Setembro, terça-feira. A partir das 14h30, professores, educadores, assistentes administrativos e operacionais, pais e alunos, estão convidados a participar na cerimónia que assinala o início do ano lectivo 2024/2025. A sessão de boas-vindas conta com um orador convidado, Nuno Pinto Martins, da Academia Educar pela Positiva.

Um dos destaques será a entrega de diplomas e medalhas aos profissionais que completam 25 anos de carreira ao serviço do ensino no concelho do Cartaxo, reconhecendo o seu compromisso e dedicação à educação.