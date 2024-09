Ereira em festa inaugura novo parque infantil

A Casa do Povo da Ereira está a tratar das comemorações do Dia da Freguesia, que decorrem de 20 a 22 de Setembro, com um programa repleto de música e tradição. Durante três dias, a vila será animada por actuações de grupos como os Primos da Gaita, Banda da Sociedade Filarmónica Ereirense e Banda Linha d’Água. As noites de 20 e 21 de Setembro terão animação musical por DJs.

O Dia do Ereirense, domingo, 22 de Setembro, é marcado pela valorização das tradições locais, conta com missa, actuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo da Ereira, que regressou ao activo recentemente, e um almoço-convívio, cujas inscrições estão abertas até 20 de Setembro via telefónica ou e-mail para a Casa do Povo, ou presencialmente na junta de freguesia.

Um dos momentos altos das festividades é a inauguração do novo parque infantil da Ereira, junto à escola primária, às 11h30. Este é um investimento da Câmara Municipal do Cartaxo, pensado para proporcionar um espaço seguro e divertido para as crianças da vila. A cerimónia de inauguração marca a abertura oficial do espaço.