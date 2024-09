Inscrições abertas para curso de instrução nos Bombeiros de Rio Maior

Os Bombeiros Voluntários de Rio Maior têm abertas as inscrições para alistamento na escola de estagiários da corporação. Os interessados em frequentar o Curso de Instrução Inicial 2024/2025 devem ter entre 17 e 44 anos de idade e a escolaridade obrigatória concluída ou a concluir durante o processo de formação, que irá durar cerca de um ano já com estágio incluído. Deverão também ser saudáveis, sem limitações físicas, psíquicas ou doenças crónicas do foro cardíaco e respiratório em particular, fazendo prova disso com atestado médico para as funções de bombeiro(a).