Jovem de Fazendas de Almeirim militar da GNR morre em acidente de moto

João Bento de 27 anos, natural de Fazendas de Almeirim, morreu num despiste de moto quando regressava a casa depois de participar no encontro motard em Parreira, concelho da Chamusca. O jovem, militar da GNR na unidade de trânsito, perdeu o controlo da moto e chocou contra um poste cerca das 20h10 deste sábado, 7 de Setembro, na zona de Corvas, concelho da Chamusca, perto de Murta.

Quando o socorro chegou ao local o jovem estava em paragem cardio-respiratórias, mas as manobras de reanimação não conseguiram salvá-lo e foi declarado o falecimento no local. O acidente está a ser investigado pelo núcleo de investigação de acidentes da GNR. No socorro esteve a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e o INEM disponibilizou psicólogos para apoio à família.