Utentes da Castanheira lançam abaixo-assinado para melhorar estação

Melhorar a limpeza das casas de banho, aumentar a manutenção dos equipamentos existentes, colocar as bilheteiras físicas em funcionamento e aumentar a vigilância na estação de comboios da Castanheira do Ribatejo são algumas das exigências que a Comissão de Utentes daquela vila vai lançar à Infraestruturas de Portugal (IP), a responsável pelo espaço, em abaixo-assinado.

A recolha de assinaturas arranca a 10 de Setembro nas plataformas online mas também haverá cadernos espalhados pelos cafés e outros espaços comerciais da Castanheira do Ribatejo apelando a que a comunidade se mobilize para exigir melhorias no espaço que tem sido notícia nos últimos meses pelos piores motivos. A expectativa da comissão de utentes é que a comunidade se mobilize e mostre através da assinatura do abaixo-assinado o seu desagrado pelo que tem acontecido. Este mês, recorde-se, foi notícia o caso dos homens que foram filmados em plena luz do dia a grafitar um comboio que tinha acabado de parar na estação, sem que nada lhes tivesse acontecido.

A IP confirmou a O MIRANTE ter fornecido às autoridades policiais, por solicitação destas, as imagens captadas pelo sistema de videovigilância da estação, onde se viam os suspeitos a vandalizar o comboio mas até hoje, duas semanas depois, ninguém foi formalmente identificado.

A IP garantia ao nosso jornal que a estação da Castanheira do Ribatejo está dotada de um sistema de videovigilância que é complementado com vigilância humana, “que realiza rondas periódicas no espaço da estação e imediações”, explicou, reagindo às queixas da comissão de utentes que exigia a contratação de mais vigilância para o local.