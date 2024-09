Críticas ao encerramento dos serviços da Tejo Ambiente no centro de Tomar

A vereadora do PSD na Câmara de Tomar, Lurdes Fernandes, não se conforma com o encerramento dos serviços da empresa Tejo Ambiente na Praça da República, no centro da cidade, que foram deslocalizados. Recorde-se que a Tejo Ambiente deixou recentemente o antigo edifício dos SMAS de Tomar, estando agora os serviços a funcionar provisoriamente em Marmelais (na periferia da cidade de Tomar) e Ourém.

“Acho que a câmara tem que tomar uma medida séria e tem que defender os interesses dos tomarenses nesta matéria”, sublinhou a autarca, reforçando que o município deve tomar medidas urgentes e estruturais para que as pessoas e o centro tecnológico se mantenham na cidade “para que as pessoas de Tomar tenham essas oportunidades de trabalhar em Tomar e que não tenham que ser deslocalizadas”.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), respondeu explicando que está a ser procurado um local para acolher os serviços da Tejo Ambiente em Tomar, local esse que tem que ser adequado em termos de espaço, localização e custos. O autarca socialista referiu que a solução pode passar pela aquisição de um imóvel, sendo que o objectivo é juntar no novo espaço a parte técnica, que estava na Praça da República, com a parte de estaleiro e a parte de atendimento. “Espaços como estes, com estas características, com esta dimensão, não aparecem todos os dias, esse trabalho acontecerá”, ressalvou.

A Tejo Ambiente é uma empresa intermunicipal com sede em Ourém que tem por objecto a exploração e a gestão do Sistema Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo, agregando os sistemas municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos dos municípios de Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Ourém e Vila Nova da Barquinha.