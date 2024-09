Ex-chefe das Finanças de Benavente condenado por abuso de poder

partilhe no Facebook

O antigo chefe das Finanças de Benavente foi condenado pelo Tribunal de Santarém na pena de multa de mil euros por abuso de poder. Os juízes consideraram provado que o funcionário engendrou um esquema para fazer um procedimento que não lhe era permitido de modo a livrar um contribuinte, com quem tinha proximidade, do pagamento de duas penhoras do fisco.

A acção de Fernando Lopes permitiu que a pessoa pudesse renegociar um empréstimo bancário. O ex-funcionário já tinha estado envolvido numa polémica num restaurante do concelho, em 2022, tendo sido acusado por um empregado de mesa de reacções xenófobas e de maus tratos, que levaram mesmo à intervenção da GNR.