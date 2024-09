Fogos licenciados em construções novas caíram 8,9% até Junho

O número de fogos licenciados em construções novas caiu 8,9% no primeiro semestre deste ano, em relação ao período homólogo, com o licenciamento municipal a apresentar também um recuo. Segundo a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), nos primeiros seis meses deste ano, “quanto ao número de fogos licenciados em construções novas, observou-se uma diminuição de 8,9% face ao período homólogo, passando de 17.071 fogos licenciados no primeiro semestre de 2023, para apenas 15.555 alojamentos neste semestre”.

Paralelamente, relativamente ao licenciamento municipal, no primeiro semestre, “verificou-se uma redução, em termos homólogos, de 8% no total de licenças emitidas para obras de construção nova ou de reabilitação em edifícios residenciais”. A associação disse ainda que, “no mês de Junho, o valor mediano da habitação, apurado para efeitos de avaliação bancária, registou uma valorização de 6,6% em termos homólogos, com variações de 6,1% nos apartamentos e de 8,4% nas moradias”.