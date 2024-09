Museu de VFX recebe doação de bilhetes antigos da ponte Marechal Carmona

O município de Vila Franca de Xira aceitou a doação de um conjunto de documentos históricos de valor cultural para enriquecer a colecção do Museu Municipal, incluindo uma licença anual concedida à Sociedade Estrela Agrícola para a utilização da Ponte Marechal Carmona de 1964, sete bilhetes de portagem da mesma ponte, datados das décadas de 60 e 70, sete bilhetes de transporte fluvial entre Vila Franca de Xira e o Cabo (provavelmente dos anos 30 e 40), e um bilhete de portagem da Autoestrada do Norte (A1) de 1973. Os itens foram doados por Carlos Caria. A intenção da aceitação da doação por parte do município, que considerou os documentos como tendo grande interesse cultural, proporcionando uma compreensão mais ampla da história local, é agora contribuir para a preservação, conservação, investigação e divulgação do património cultural do município, complementando o acervo documental do Museu Municipal, especificamente na tipologia “Licença e Bilhetes”.