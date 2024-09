Médica do Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria escreveu à câmara a pedir soluções

Falta de limpeza, cheiro a bolor e a esgoto em algumas divisões, janelas que não abrem correctamente, ar condicionado avariado há sete anos, portão da garagem avariado, paredes com bolor e infiltrações nos dias de maior chuva. Estes são alguns dos problemas sentidos por quem vai ao médico ou trabalha no Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria. Farta da falta de soluções para os problemas, na última semana uma médica que presta serviço nessa unidade de saúde escreveu um e-mail ao município de Vila Franca de Xira pedindo a resolução urgente das diversas situações.

Os problemas no Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria não são novos e têm sido alvo de queixas há vários meses, como O MIRANTE tem dado nota. Este novo relato acontece sete meses depois da câmara ter aceite a descentralização de competências na área da saúde, nomeadamente a responsabilidade da manutenção dos edifícios, tendo para isso recebido um cheque do Governo de dois milhões e 130 mil euros.

“Este relato envergonha a câmara municipal. Esta médica dá-nos conta de uma situação caótica no funcionamento daquele centro de saúde. É insuportável ver o estado deplorável e de falta de higiene do equipamento onde em alguns casos teve de ser ela a limpar”, lamentou Nuno Libório, vereador da CDU, na última reunião de câmara.

Também o vereador David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), criticou o mau estado do Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria. “Não escondam o que está a acontecer lá dentro. Isto são coisas que deviam preocupar a câmara e nada tem acontecido. Temos trazido muitas vezes os problemas mas até agora nada foi resolvido”, condenou.

Confrontado com as críticas, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), voltou a defender que a câmara fez bem em aceitar a descentralização das competências porque gerou uma maior proximidade que tem permitido resolver problemas esquecidos há anos. “Estamos há poucos meses com esta competência. Estamos a trabalhar na resolução e estamos conscientes que há muita coisa por fazer mas não é possível em sete meses fazer o que não foi feito em sete anos”, notou.

Contactada por O MIRANTE, a ULS Estuário do Tejo explica que a responsabilidade pela limpeza e conservação do edificado é da câmara municipal e que sempre que existem situações anómalas a ULS reporta às autarquias para que os problemas possam ser resolvidos. A mesma entidade acrescenta que há uma articulação directa com o município em várias matérias, incluindo a intervenção do piquete de limpeza que presta serviço na unidade.