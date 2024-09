Milhares de motociclistas em Fátima para a bênção dos capacetes

Dezenas de milhares de motociclistas são esperados em Fátima no dia 22 de Setembro, para a IX Peregrinação da Bênção dos Capacetes, momento que o reitor do santuário considera “festivo” e de “reencontro”. Para o padre Carlos Cabecinhas, numa mensagem em vídeo divulgada pela Associação Bênção dos Capacetes (ABC) na sua página do Facebook, “a bênção dos capacetes tem-se tornado nos últimos anos um dos grandes acontecimentos e uma das grandes peregrinações ao Santuário de Fátima”.

Em 2022 foram estimados em cerca de 160 mil os motociclistas presentes. “É um momento para reencontro, momento para rever os amigos (…), mas também um momento de oração, um momento para pedir a proteção de Deus”, disse o reitor do Santuário de Fátima, exortando os participantes a estarem “particularmente atentos às condições de segurança”, face aos acidentes rodoviários envolvendo motociclistas.

A IX Peregrinação da Bênção dos Capacetes, além da ABC, conta na organização com Grupo de Motorizadas As Mal Estimadas, Associação Motociclistas Esquadra Eclética das Forças Segurança, Clube Motard Os 300, Grupo Motard Moto Andanças, Moteros de Hoy, Grupo Motard Matuzas de Ponte Sor e os motoclubes do Seixal, Borba, Mértola e do Concelho de Portel.

Subordinada ao tema “Somos moldados e guiados pelo que amamos!”, a peregrinação terá início às 10h30, com a concentração para a peregrinação de estandartes junto à basílica da Santíssima Trindade, seguindo-se, às 11h00, a missa no altar do recinto.

Associada à peregrinação decorre uma venda de artigos de ‘merchandising’, cujas receitas revertem para a aquisição de uma cadeira de rodas adaptada para um jovem de 23 anos, residente em Peniche, que ficou paraplégico na sequência de um acidente de moto em 2021. A angariação de fundos para uma causa social é uma tradição associada há muito à Peregrinação da Bênção dos Capacetes.