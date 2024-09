Trabalhador da Águas do Ribatejo morre em acidente em Marinhais

José Matos, 64 anos, mais conhecido por “Zé Carocho” e funcionário da Águas do Ribatejo (AR) na área das contagens, foi a vítima mortal de uma colisão rodoviária entre uma mota, onde seguia, e um ligeiro de passageiros, na manhã desta terça-feira, 10 de Setembro. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 367, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos. José Matos estaria a trabalhar no momento do acidente e ainda foi transportado com vida para o Hospital de Santarém.

Natural de Muge, no concelho de Salvaterra de Magos, José Matos era um apaixonado pela pesca desportiva. Como federado, pescou pelo Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Salvaterra de Magos e pelo extinto clube de Glória do Ribatejo. Actualmente pescava apenas por lazer.



O conselho de administração da Águas do Ribatejo manifestou profundo pesar pelo falecimento de José Maria Cadório Pereira de Matos, que integrava a equipa da empresa municipal em Salvaterra de Magos desde a entrada em funcionamento da AR, em 2009.

Antes de integrar a equipa da AR, José Matos foi colaborador da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. "Serviu as duas entidades com empenho, espírito de missão e profissionalismo. Com uma invulgar empatia e sorriso genuíno, relacionava-se facilmente com os colegas e com os clientes", lê-se na nota da Águas do Ribatejo.