Vila Franca de Xira promove imagens da revolução no Brasil

O município de Vila Franca de Xira e o Museu do Neo-Realismo anunciaram a participação no XIX Seminário Internacional da Cátedra Padre António Vieira de Estudos Portugueses, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de Setembro na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, Brasil. O evento terá como tema central as imagens da revolução dos cravos em Portugal, marcando o impacto histórico e cultural do 25 de Abril de 1974. David Santos, Director Científico do MNR, será um dos oradores do seminário, participando de uma mesa redonda a 17 de Setembro com a conferência “Do índice ao ícone - Alfredo Cunha e as imagens do 25 de Abril de 1974”. A apresentação abordará a relevância das fotografias de Alfredo Cunha na construção da memória visual da revolução, um momento crucial na história portuguesa. Além do seminário, o Museu do Neo-Realismo está a preparar uma exposição sobre o mesmo tema, intitulada “Imagens da Revolução dos Cravos”, com curadoria de David Santos e António Pedro Pita. A mostra será inaugurada no Centro Cultural do Paço Imperial, no Rio de Janeiro, e estará em exibição entre Março e Junho de 2025.