Aprovado projecto de reabilitação da Escola EB 2/3 IV Conde de Ourém

O executivo da Câmara de Ourém aprovou uma nova versão revista do projecto de execução da requalificação Escola EB 2,3 IV Conde de Ourém. O documento, que tinha sido aprovado de forma condicionada à obtenção dos pareceres técnicos favoráveis de várias entidades, foi novamente aprovado por unanimidade na última reunião. Com uma estimativa orçamental superior a três milhões de euros, a nova versão define um programa de intervenção feito por base num levantamento de patologias existentes, verificação da adaptabilidade às exigências funcionais, à legislação actual em vigor e intervenção proposta para os edifícios e espaço exterior, refere a autarquia. O projecto incide também em aspectos como o mobiliário urbano, instalação eléctrica, iluminação interior / exterior, AVAC, segurança contra incêndio, rede de abastecimento de água ou a rede de drenagem de esgotos domésticos e pluviais.

Outro objectivo, e tratando-se da reabilitação duma escola pública dos segundos e terceiros ciclos, passa por executar obras que permitam contribuir para a transição energética, nomeadamente: alcançar, em média, pelo menos uma renovação de nível médio, tal como definido pela Comissão Europeia sobre a renovação dos edifícios, ou alcançar, em média, uma redução de pelo menos 30% das emissões directas e indiretas de gases com efeito de estufa em comparação com as emissões ex ante.

O Agrupamento de Escolas Conde de Ourém responde às necessidades de cinco freguesias: N. Sr.ª da Piedade, Alburitel, Seiça, Atouguia e N. Sr.ª das Misericórdias. De acordo com os documentos previsionais na área da educação, está previsto um aumento de população no concelho de Ourém até 2040, com as freguesias que crescem, para além de Fátima e N. Sr.ª da Piedade, localizadas geograficamente entre estas – Atouguia e N. Sr.ª das Misericórdias, conclui o comunicado do município.