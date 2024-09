Autarcas apontam dedo à Ecolezíria na acumulação de lixo em Coruche

A recolha e limpeza dos contentores de lixo em Coruche continua a motivar críticas de vários autarcas, após os resíduos se terem acumulado durante e após as festas da vila. O vereador Osvaldo Mendes (PSD) lamentou que, dois dias após o final das festas, “ainda existissem contentores cheios, com lixo à sua volta, em vários locais da vila, especialmente nas zonas onde estiveram as tertúlias”, apontando a falta de reforço dos contentores e das intervenções de limpeza por parte da Ecolezíria.

“Para uma empresa que até tem actualmente dois membros de Coruche, de um total de três no conselho de administração, é cada vez mais incompreensível que estas situações continuem a ocorrer sem que se possa dar um murro na mesa a exigir qualidade pelos serviços prestados na nossa vila”, afirmou Osvaldo Mendes. O autarca social-democrata criticou ainda o facto de, “mesmo quando foi feita a recolha, a limpeza dos contentores não ocorreu”, sublinhando que “ficou evidente os maus cheiros nessas zonas da vila”.

O vereador sem pelouros aponta ainda falhas na campanha de recolha porta-a-porta dos resíduos recicláveis, lançada há cerca de um mês. “As coisas não estão a correr como o esperado. A recolha dos recicláveis não está a ser feita conforme combinado, fazendo com que os coruchenses mais uma vez desacreditem neste tipo de iniciativas”, acrescenta Osvaldo Mendes.

Carlos Peseiro, vereador da CDU, também expressa o seu desagrado com a situação. “Uma semana depois das festas, no dia 26 de Agosto, saí de casa para ir colocar o lixo e percorri toda a Rua António Teles para depositar o lixo e não fui capaz. Tive de o trazer para casa”, relata. O vereador disse que “é de lamentar que essa rua tenha mais de 15 contentores e estavam todos cheios. É uma vergonha, não se admite”.

O vereador comunista recorda que “enquanto os serviços foram da câmara, isto nunca aconteceu, nunca houve este lixo tão acumulado nos contentores”. O eleito da CDU defendeu que “temos de uma vez por todas bater com a mão na mesa, chamar os responsáveis e dizer-lhes o que se está a passar. Não se admite e não venham dizer que é das festas, porque já passou uma semana. Passei nas outras ruas e estavam na mesma”. Adiantou ainda que esta “é uma situação recorrente”, e que os munícipes frequentemente o questionam sobre “o porquê de o lixo estar sempre assim nos contentores”.

A vice-presidente da Câmara de Coruche, Fátima Galhardo (PS), subscreveu as críticas dos colegas, afirmando que “está à vista de todos” o problema da acumulação de resíduos. “Durante as festas houve recolha, mas não foi suficiente para dar resposta imediata às necessidades”, concluiu a também vogal no conselho de administração da Ecolezíria.

No município de Coruche é a Ecolezíria a entidade responsável pela recolha de resíduos indiferenciados. Todos estes resíduos são encaminhados para a Unidade de Tratamento Mecânico e Biológica gerida pela RSTJ, com o objectivo de valorização de resíduos presentes nos resíduos indiferenciados.