Benavente acolhe V Jornadas Pedagógicas

O município de Benavente realiza quarta-feira, 11 de Setembro, a quinta edição das Jornadas Pedagógicas com o tema “Educação com alma, o poder do bem-estar docente no ambiente escolar”.

A iniciativa, que coincide com o arranque do ano lectivo, é dirigida aos professores em exercício nos dois agrupamentos de escolas. Enquadra-se ainda enquanto acção de curta duração, trazendo para primeiro plano a importância do bem-estar como factor determinante na criação de um ambiente de aprendizagem produtivo e promotor do sucesso educativo.

A jornada de trabalho apresenta um modelo de comunicações e um conjunto de oficinas temáticas.