Benavente recebe Expo-Feira Nacional de Coleccionismo

O Núcleo Filatélico e Numismático de Benavente vai organizar a XXI Expo-Feira Nacional de Coleccionismo de Benavente, marcada para dia 28 de Setembro no Centro Cultural da vila. O evento é aberto a coleccionadores de todo o país. A abertura oficial da feira está marcada para as 10h00.

Ao longo do dia, os visitantes vão poder explorar as várias colecções em exposição, que incluem desde filatelia a numismática, entre outras formas de coleccionismo. Com entrada livre para o público, a participação de coleccionadores na Expo-Feira é gratuita, mas requer inscrição online até 15 de Setembro.