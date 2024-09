Campanha de desratização e desbaratização em Tomar

O Município de Tomar deu início a uma acção de controlo de pragas. A campanha de desinfestação arrancou neste mês de Setembro, numa parceria com a Truly Nolen, empresa especialista no controlo preventivo de pragas. A campanha começou no dia 9 de Setembro e deve terminar no final do mês.

A campanha de desratização e desbaratização está a decorrer nas escolas do município, arruamentos e outros edifícios públicos, entre os quais, núcleos museológicos, mercado municipal, Cine-Teatro Paraíso, estádio municipal e equipamentos desportivos. A acção tem como principal objectivo assegurar e melhorar as condições de higiene e salubridade do espaço público. A autarquia avisa que, após o tratamento, é normal que surja o aparecimento de algumas pragas, como consequência da intervenção realizada.