Daniel Ribeiro defende valorização da carreira no Dia Nacional do Bombeiro Profissional

Resiliência e coragem são características apontadas aos bombeiros para conseguirem ultrapassar os desafios que a profissão exige. A propósito do Dia Nacional do Bombeiro Profissional, que se assinala esta quarta-feira, O Mirante esteve à conversa com Daniel Ribeiro, comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alenquer.