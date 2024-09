Escolas do distrito recolheram mais de 14 toneladas em resíduos

Escola do Couço, do Agrupamento de Escolas de Coruche, foi a que mais resíduos recolheu no distrito, num total de duas toneladas.

Várias escolas no distrito de Santarém (18) recolheram mais de 14 toneladas em resíduos eléctricos e electrónicos (REEE) e baterias (RB), aumentando assim a sensibilização para o desenvolvimento de uma cultura de reciclagem. A Geração Depositrão é um projecto que visa consciencializar a comunidade escolar para o correcto encaminhamento de resíduos, uma iniciativa pioneira que já conta com 16 edições. A nível distrital, a EBI/JI do Couço, do Agrupamento de Escolas de Coruche, foi a que mais resíduos recolheu, num total de duas toneladas.

A Geração Depositrão é um projecto realizado pela ERP Portugal - Entidade Gestora de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e Baterias (RB) em parceria com a ABAAE – Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação e que este ano contou com a adesão a mais de 316 mil alunos que recolheram cerca de 435 toneladas de resíduos.