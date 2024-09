Mação inaugurou novo e inovador espaço de trabalho

No passado sábado, dia 7 de Setembro, meia centena de pessoas marcaram presença para celebrar a abertura do sUMação, o novo espaço de coworking em Mação.

O concelho de Mação tem um novo e inovador espaço de trabalho que foi inaugurado no passado sábado, 7 de Setembro, com a presença de cerca de meia centena de pessoas. Localizado no centro da vila de Mação, o sUMação é espaço multifuncional que disponibiliza

aos empreendedores e nómadas digitais da região seis espaços fixos de secretária, oito espaços de cowork, quatro espaços popup/ display de produtos, domiciliação fiscal e aluguer de espaços para eventos, formações e reuniões.

Muito mais do que um espaço de Cowork rural, o sUMação é, para os responsáveis, um espaço inovador de trabalho, cultura, arte, eventos e comunidade. O Cowork da sUMação é um projecto da responsabilidade do empreendedor Rui Santos, consultor têxtil, com trabalho

internacional, tendo em 2018 optado por viver na vila de Mação. A partir daí tem vindo a desenvolver actividade de Gestor de Comunidade na Associação Rural Move. “Este é um espaço que se pretende dinâmico e colaborativo, com o principal objectivo de melhorar

a qualidade de vida e bem-estar social da comunidade de Mação, incentivando a integração, o empreendedorismo e as experiências sociais”, refere Rui Santos.