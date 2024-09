Nova Associação de Skaters em Tomar quer criar escola da modalidade

Está a nascer uma nova associação em Tomar, chama-se Associação de Skaters de Tomar e tem como fundadores três jovens praticantes da modalidade. A nova associação surge depois de ter sido inaugurado o novo skate parque da cidade. Os representantes da associação juvenil, Nuno Moura, Telmo Antunes e Tiago Miguel, estiveram reunidos com Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, e Rita Freitas, vereadora com o pelouro do associativismo, desporto e juventude, para traçar os objectivos da associação.

O principal objectivo da associação é criar uma escola de skaters e tornar a modalidade uma referência no concelho. A primeira actividade do grupo já aconteceu. Foi no passado domingo, dia 8 de Setembro, com a realização de um Dia Aberto no novo skate parque da cidade. A iniciativa começou de manhã com uma aula de skate gratuita, seguida de demonstrações de graffiti. Após uma pausa para almoço, a tarde foi preenchida com manobras de skate para iniciados e profissionais. A fechar o evento, já ao fim da tarde, houve uma actuação do DJ RAZE. A iniciativa, organizada em parceria com o Município de Tomar, entre outros parceiros, foi um sucesso, contando com a presença de muitos visitantes. Recorde-se que o novo skate parque de Tomar foi inaugurado no dia 20 de Agosto, num investimento que rondou os 150 mil euros.