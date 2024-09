A história repetiu-se e houve mais uma fuga caricata da cadeia de Vale de Judeus

Quase meio século depois a história repetiu-se. Em Junho de 1975, quase uma centena de elementos da antiga polícia política da ditadura, a famigerada PIDE, fugiram da cadeia de Vale dos Judeus, no concelho de Azambuja, onde tinham sido presos após a revolução de 25 de Abril. Em Julho de 1978, nova evasão colectiva com 124 homens a escaparem por um túnel, que demorou três meses a escavar. E no sábado, 7 de Setembro de 2024, cinco reclusos condenados a pesadas penas evadiram-se em pleno dia do mesmo estabelecimento prisional de alta segurança no concelho de Azambuja e puseram a nu novamente as fragilidades do sistema. Há 49 anos, em pleno Verão Quente, a caricata evasão até inspirou o intitulado “Fado de Alcoentre”, cantado por Fernando Tordo. Vamos ver se os artistas deixam também este episódio gravado para memória futura.

A rocambolesca e caricata fuga – que contou com ajuda de três cúmplices no exterior, que providenciaram uma escada para ultrapassar o muro e o carro usado para se porem a milhas - foi registada pelo sistema de videovigilância às 09h56 mas a essa hora ninguém estava a monitorizar as imagens. A fuga só foi descoberta 40 minutos depois, quando se procedeu à recolha dos reclusos às celas após o período de visitas.

“A partir desse momento foram desencadeadas todas as acções. Neste momento está em curso uma investigação através do serviço de auditoria e de segurança para saber o que possa ter falhado”, disse no dia seguinte, em conferência de imprensa, o director-geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), Rui Abrunhosa. “Algo falhou, porque senão as pessoas não tinham fugido”, reiterou.

Câmaras captaram mas ninguém viu

O sindicato dos trabalhadores prisionais disse que a “ridícula fuga” de cinco presidiários revela apenas “uma pequena parte” dos serviços prisionais, que funcionam “num sistema obsoleto, feudal e com práticas de reinserção completamente ineficazes”. Mas o director-geral, que admitiu haver um problema de falta de guardas prisionais, que é geral, ressalvou contudo que nesse sábado estavam 33 guardas em Vale de Judeus, ligeiramente acima do recomendado.

Questionado sobre o que terá falhado na parte da observação das câmaras de videovigilância [cerca de 200], Rui Abrunhosa disse que essa é uma das vertentes que terá de ser apurada na investigação interna que está em curso. “Com certeza que devia haver [guardas a olhar para as imagens de videovigilância]. Se não houver ninguém isso é uma falha muito grave na segurança”, disse, admitindo que a quadrícula [das imagens das 200 câmaras] é grande e que é necessário apurar o que falhou.

Caça ao homem

Os evadidos são dois cidadãos portugueses, Fernando Ribeiro Ferreira e Fábio Fernandes Santos Loureiro, um cidadão da Geórgia, Shergili Farjiani, um da Argentina, Rodolf José Lohrmann, e um do Reino Unido, Mark Cameron Roscaleer, com idades entre os 33 e os 61 anos. Foram condenados a penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por vários crimes, entre os quais tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento de capitais. A caça ao homem começou no sábado, até à data sem resultados.