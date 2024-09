Detido por posse ilegal de arma em Fátima

Um homem de 60 anos foi detido por posse ilegal de arma, na cidade de Fátima, no dia 11 de Setembro. A detenção foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Fátima, no âmbito de uma acção de patrulhamento de prevenção

e combate à criminalidade. Os militares da Guarda abordaram um indivíduo na via pública, tendo procedido à sua fiscalização. No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança, tendo sido possível apurar que o suspeito se

encontrava na posse de uma arma branca.

No seguimento da acção, foi apreendido o seguinte material: uma faca (arma branca); duas doses de haxixe; e uma balança de precisão. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém.