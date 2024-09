IP dá nega a rotunda em cruzamento perigoso no Sobralinho

A Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pela gestão da Estrada de Arruda (EN10-6) que liga Alverca a Arruda dos Vinhos, emitiu parecer desfavorável à construção de uma rotunda no cruzamento do Sobralinho, conhecido por cruzamento da Betecna. O cruzamento é perigoso porque tem pouca visibilidade e a elevada velocidade a que os condutores circulam gera muitas vezes sustos e alguns acidentes.

O Município de Vila Franca de Xira tem defendido na última década a construção de uma rotunda no local como solução para minimizar o problema, adquirindo um terreno junto a uma das curvas cegas existentes no local para depois demolir o morro ali existente e permitir aos condutores melhor visibilidade. Mas agora, informa o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), tal solução não será possível. “A IP não considera adequado fazer uma rotunda no cruzamento da Betecna, não poderemos avançar. A demolição do morro apresenta dificuldades técnicas muito grandes e a zona tem uma inclinação muito grande que significaria uma dificuldade de execução muito grande. Não creio que seja intervenção fácil”, explicou o autarca.

A solução para o cruzamento vai, por isso, continuar em banho-maria durante mais alguns anos, uma situação que não agrada ao recém-criado movimento de cidadãos “Sobralinho-Construir o Futuro”, que tem como porta voz Armando Corte Real. “Não podemos suportar o tormento deste cruzamento muito mais tempo. Basta de acidentes no local e pedimos maior empenho do município para resolver isto”, apela o morador, notando que a colocação de semáforos redutores de velocidade será também uma possibilidade.