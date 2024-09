Menina de sete anos faleceu nos campos de ténis de Almeirim um mês depois do avô

A criança tinha ido ver o treino do pai, que estava há cerca de ano e meio a treinar no Ténis de Almeirim, quando no final da sessão caiu inanimada no chão. O avô faleceu cerca de um mês antes.

Leonor André, sete anos de idade, tinha ido ver o pai a treinar ténis nos campos do parque da zona norte de Almeirim, quando caiu inanimada no chão, tendo falecido no local. A menina, filha de pais separados, que estava a passar um período com o progenitor, morreu menos de um mês depois do avô, um conhecido antigo funcionário da Escola Superior Agrária de Santarém, Manuel Luís Rodrigues Catrola André.

O presidente da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim, que lamenta o sucedido, em conjunto com a restante direcção, decidiu suspender durante uma semana todas as actividades, numa altura em que se está a reiniciar a época. Miguel Dias refere que há um ambiente de consternação entre os tenistas e os dirigentes, bem como familiares e amigos do ténis, salientando que não vai ser fácil retomar a normalidade, até porque na altura estavam vários elementos no local, alguns dos quais crianças e jovens.

O pai da menina, Luís André, filho de uma conhecida professora de Almeirim, Conceição André, treinava há cerca de um ano e meio na secção. Começou por querer experimentar a modalidade e interessou-se ao ponto de ir muitas vezes ver os campeonatos nacionais, nomeadamente a Lisboa, segundo conta o dirigente.

Na altura do falecimento, na terça-feira, dia 3, tinha acabado o treino e a menina e o pai eram para bater umas bolas na brincadeira, como já tinham feito outras vezes, mas Leonor nem sequer chegou a pegar na raquete. As equipas de socorro tentaram reanimar a menina, mas sem sucesso, tendo sido chamados ao local os psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica para prestarem apoio.

O avô de Leonor, que foi ao longo de várias décadas o técnico da logística e gabinete de áudio visuais da Escola Superior Agrária de Santarém, tinha falecido vítima de doença súbita no dia 10 de agosto, aos 72 anos de idade.