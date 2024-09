Politécnico de Santarém com obras num valor superior a 7 milhões

As diversas Escolas do Instituto Politécnico de Santarém têm obras em curso num valor superior a 7 milhões de euros, entre novas instalações para ensino, investigação e alojamentos para estudantes.

As diversas Escolas do Instituto Politécnico de Santarém têm obras em curso num valor superior a 7 milhões de euros, entre novas instalações para ensino, investigação e residências para estudantes. As obras foram visitadas no dia 10 de Setembro por um conjunto de responsáveis, entre os quais o presidente do IPSantarém, João Moutão, o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, e os directores de várias escolas superiores, nomeadamente Sérgio Cardoso (Gestão e Tecnologia), George Camacho (Educação) e Hélia Dias (Saúde).

No Campus Andaluz está em construção o Pólo das Pós-Graduações, 1ª fase, no valor de 1.888.250€, que vai contar com um auditório de 270 lugares e sete salas para aulas e reuniões, bem como instalações sanitárias e bar/sala de convívio. Prevê-se que esteja concluído em Julho de 2025. O espaço vai permitir organizar seminários, entre outras actividades. Em obra está também a construção da Residência de Estudantes, no valor de 1.240.890€, que vai disponibilizar com 38 camas e tem prazo de conclusão previsto para Novembro de 2024.

A comitiva seguiu para o Campus da Escola Agrária, onde visitou a futura Residência de Estudantes, com capacidade para 75 camas, num investimento de 2.416.470€, com conclusão prevista para Novembro de 2024. As obras permitiram ainda a recuperação de cinco edifícios, com substituição de coberturas, janelas e inclusão de painéis fotovoltaicos, iluminação led e sistemas eficientes de AVAC. Junto ao Campus da Agrária vai ser também intervencionada a Residência S. Pedro, com trabalhos que visam a redução do consumo energético.

Na Escola Superior de Saúde, a construção de um novo piso com 900m2 representa um investimento de 736.500€ e vai permitir a criação de um Laboratório Experimental de Saúde, orçado em 2 milhões €.

O presidente do Município de Santarém considera que estas obras são determinantes para alavancar o ensino superior em Santarém e tornar o Politécnico mais competitivo. “Estes investimentos provocam o desejado aumento de alunos e o aumento da qualidade do ensino em Santarém. Devemos felicitar o Politécnico de Santarém, pela sua capacidade de agarrar as oportunidades do PRR que permitem estes importantes investimentos”, afirma João Teixeira Leite citado em nota de imprensa.

João Moutão, presidente do Politécnico de Santarém agradeceu a visita e disponibilidade do município, reforçando a necessidade contínua de aprofundar as ligações existentes entre as instituições.