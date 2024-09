Tomar prepara acções de formação em parceria com o Turismo de Portugal

A Câmara Municipal de Tomar e o Turismo de Portugal estão a trabalhar num plano de formação para capacitar técnicos e agentes do sector no sentido de reactivar o turismo, após um declínio que se verificou devido à pandemia. O plano de acção está a ser estudado e pretende identificar as maiores necessidades nessa área.

Lurdes Fernandes, vereadora do PSD, questionou em reunião do executivo camarário sobre os resultados do protocolo com o Turismo de Portugal. Na resposta, a vice-presidente da câmara, Filipa Fernandes (PS), explicou que neste momento está a ser desenvolvido internamente e juntamente com a equipa do Turismo de Portugal um plano de acção. “Este protocolo dá-nos duas vantagens, uma é podermos realizar acções de formação com formadores da área do turismo de Portugal, formadores definidos por eles, de acordo com as nossas necessidades; e a outra mais valia é localmente nós detectarmos formadores que possam dar formação específica numa determinada área”, referiu a autarca.

Filipa Fernandes assegurou que estão a haver reuniões entre o Turismo de Portugal e a Divisão de Turismo e Cultura do município para definir o plano de formação, que será efectuado paulatinamente, assim como para definir localmente quais são os formadores que também vão dar formação para as áreas identificadas como mais necessárias.