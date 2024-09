Atrasos de comboios na zona de Santarém revoltam passageiros

partilhe no Facebook

Os comboios que circulam na manhã desta sexta-feira, 13 de Setembro, na Linha do Norte na zona de Santarém estão a registar atrasos que, em alguns casos, chegam a rondar uma hora e 20 minutos, segundo informação recebida por O MIRANTE da parte de vários passageiros. Há registo de plataformas cheias de passageiros e comboios intercidades e alfapendurares parados nas linhas devido a, alegadamente, uma avaria na sinalização. No seu site a CP - Comboios de Portugal não tem ainda nenhuma informação relativa aos constrangimentos. Vários passageiros terão mesmo desistido de apanhar o comboio e abandonado as estações.