Câmara de Alpiarça tenta impedir direito do PCP de fazer propaganda

A Câmara de Alpiarça, de maioria PS, quis impedir o PCP, que perdeu as últimas eleições, de fazer propaganda política na feira Alpiagra, organizada pelo município, e chamou a GNR para retirar o material sobre os 50 anos do 25 de Abril e uma banca com divulgação da Festa do Avante. Os comunistas recusaram-se por duas vezes a acabar com a propaganda. A Comissão Nacional de Eleições diz que a câmara não pode impedir a acção política.

Segundo revela a comissão concelhia do PCP, o chefe de gabinete da presidente da câmara, Abel Pedro, chegou mesmo a pedir a intervenção do posto da GNR, que foi duas vezes ao local. O PCP fez uma exposição à Comissão Nacional de Eleições (CNE), por ser o órgão que responde mais rapidamente, tendo esta dito que a afixação de propaganda política não pode ser impedida em muros exteriores de espaços públicos e que a divulgação da festa dos comunistas tem sido considerada como propaganda pelo que “não pode ser impedida em espaços de circulação pública ainda que sejam privados”.

